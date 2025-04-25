«Немедленно»: Трамп требует от Украины заключить соглашение по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина задерживает подписание важного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных элементов. Он призвал Киев к немедленному заключению договора. Одновременно он сообщил о положительном ходе переговоров по мирному соглашению между Украиной и Россией.



«Украина во главе с Владимиром Зеленским не подписала финальные документы по очень важному Соглашению с Соединёнными Штатами по редкоземельным элементам. Это опоздание минимум на три недели. Надеемся, что оно будет подписано НЕМЕДЛЕННО», — написал Трамп в соцсети Truth Social.



Говоря о переговорах по окончанию войны, он отметил: «Работа над окончательным мирным соглашением между Россией и Украиной продвигается гладко. Кажется, в будущем нас ждет успех».

Украина начала консультации с США по поводу текста соглашения о полезных ископаемых в начале апреля. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пригрозил президенту Украины Зеленскому из-за желания пересмотреть соглашение о редкоземельных металлах.