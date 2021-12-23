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С запахом лекарств: Кто и что загрязняет воду жителям Донбасса

Кристина Терещенко
23 декабря 2021, 15:20

С запахом лекарств: Кто и что загрязняет воду жителям Донбасса

Ученые ищут причину загрязнения воды на Донбассе. Фото: Depositphotos Ученые ищут причину загрязнения воды на Донбассе. Фото: Depositphotos

С первых чисел декабря жители Славянска стали сообщать в соцсетях, что вода в кранах — с запахом лекарств. Местные власти поначалу не придавали особого значения тревоге людей, но ситуация оказалась сложнее. Что проиходит с водой на Донетчине — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».

Аммоний и водоросли

Чиновники и водоканал в ответ на беспокойство людей сначала ответили, что с водой, кроме запаха, все в порядке. Одной из причин запаха назвали биологическое явление, якобы в воду попадает большое количество соединений азота, при повышении температуры воды, и это приводит к быстрому росту сине-зеленых водорослей. А продукты их жизнедеятельности дают соответствующий запах. Также тогда признали, что была превышена концентрация аммония. Это вещество при долгом употреблении приводит к ряду заболеваний организма.

Анализ проб воды показал повышенное содержание аммония. Фото: «Новости Донбасса»

Начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук пояснил, почему рассматривали версию последствий жизнедеятельности водорослей.

«Эта версия нам важна потому, что в течение 400 км эта вода дошла до Попаснянского райводоканала в Луганской области. Они тоже почувствовали этот запах. Мы понимаем, если бы это было только химическое вещество, оно не могло бы на таком расстоянии удерживаться. Нужна была какая-то основа для этого», — сказал Трофанчук. 

Однако в считанные дни та же история с неприятным запахом воды настигла и ряд других городов Донецкой области, вплоть до оккупированных территорий. О том, что вода пахнет медикаментами, сообщали жители Донецка, Макеевки.

Прямо по течению реки сообщения о запахе воды приходят из Краматорска, Константиновки, Бахмута, Покровска, Донецка и Мариуполя. Местами люди жалуются не только на запах, но и на цвет воды из крана. К версии о «водорослях» относятся скептически.

Запах в воде почувствовали на протяжении сотен километров. Инфографика: «Новости Донбасса»

Житель Покровска Николай Головко говорит, что вода и раньше была сомнительного качества. «Зеленая вода сменила рыжую вот эту. Она была как кока-кола, как квас. А потом стала как тархун, чуть светлее тархуна, и запах специфический, как лекарственные препараты, корвалол — такого плана. В пищу мы не употребляем ту воду, которая из под крана, уже давно», — говорит покровчанин. 

Источник сбросов выше по реке

Отбор проб воды из разных точек Северского Донца показал, что качество воды действительно ухудшилось, и причина не только в водорослях. Очаг загрязнения в этот раз, предположительно, находится в Харьковской области. 

«На данный момент то, что мы имеем на водозаборе Донецкой и Луганской области, соответствует нормам для питьевой воды. Единственное, что есть запах, но по тем нормативам, которые определяет водоканал, загрязнения здесь нет. Есть место, которое мы определили, — это притоки Уды, Лопань и выше Изюма есть несколько влияющих предприятий, там небольшие объемы сбросов, но мы также их совместно с инспекцией определили», — рассказал Сергей Трофанчук.

Специалисты определили, что основной источник сбросов — в Харьковской области. Фото: «Новости Донбасса»

В управлении водных ресурсов говорят, что версию с запахом от водорослей стоки в реку не отменяют. Ведь это все, как замкнутый круг: в воде в небольшом количестве найден ряд химических веществ — гербициды, инсектициды, нитраты, и все это срабатывает как некое удобрение для роста водорослей и выделения ими продуктов жизнедеятельности. Плюс повлияло маловодие реки и неестественно теплые осень и зима. 

Тем не менее, кто именно сбрасывает стоки в реки, сейчас еще разбираются. В облгосадминистрации говорят, что в Донецкой области проблемы точно нет. 

«На территории Донецкой области вбросов не было. Вся информация о замерах, которые были проведены на предварительном этапе, была отправлена и проинформирована Харьковская ОГА. Результаты замеров дополнительно двух институтов будут направлены также коллегам в Харьковскую область. У нас есть все предположения, что изменения по категории "запах" в воде происходят с территории Харьковской области», — отметил председатель ДонОГА Павел Кириленко.  

Как спасают положение

Сегодня, пока ученые из трех областей разбираются с более детальным анализом воды в реке Северский Донец, от употребления воды из крана и приготовления на ней пищи советуют воздержаться. Как в Мариуполе, который частично переключился на Старокрымское водохранилище, так и в других городах области, для стабилизации ситуации воду разбавляют из нескольких водохранилищ.

«Мы добавили из Оскольского водохранилища 2 м куб./сек., из Печенежского еще столько же, таким образом мы видим здесь на Райгородской плотине повышение уровней. Произойдет разбавление воды, и это повлияет на ее качество», — говорит начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук.

Более детальные результаты анализов от институтов ожидаются уже на следующей неделе. «Новости Донбасса» продолжат следить за этой темой.

 

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