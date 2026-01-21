В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды

Трубы в оккупированном Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет в Телеграм

В оккупированном Мариуполе две котельные не запущены из-за «технологического сбоя оборудования». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета со ссылкой на слова оккупантов.



В результате дома остались без тепла. Сроки разрешения ситуации не сообщаются.



«Также местные жители жалуются на отсутствие водоснабжения. Особо острая ситуация с водой сложилась по улице Киевской. В социальных сетях жители массово жалуются на отсутствие водоснабжения уже пять дней. Мариупольцы также жалуются, что в домах не работают лифты. В результате пожилые люди просто не могут донести воду до своих квартир», – отметили в горсовете.

Напомним, что в последнее время в Мариуполе регулярно отключаются котельные.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко