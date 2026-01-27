РФ атакует Мирноград и планирует захватить Гришино — 7 корпус ДШВ

Россияне штурмуют города Донецкой области. Фото: скриншот

Российские войска усиливают давление на северную часть Мирнограда Донецкой области, в центре города продолжаются стрелковые бои. Кроме того, в планах армии РФ — оккупация села Гришино Покровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса ДШВ.



«Для дальнейшего штурма «верхнего» Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику в Новогродовке», — говорится в сообщении.



Что касается Покровска, россияне сконцентрировали главные усилия на оккупации Гришиного, для этого они накапливают легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города. Оккупанты пытаются продвигаться в сторону Гришиного по нескольким маршрутам.



«На днях группа россиян смогла просочиться в Гришино. Но слаженными действиями наши защитники уничтожили противника», — уточнили в ведомстве.



Ранее мы писали, что российские оккупанты пытаются малыми группами проникнуть в северные районы Покровска и Мирнограда Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»