В Черкасской области при задержании убийцы погибли четверо полицейских

Сегодня в Черкасской области произошла трагедия. Во время задержания фигуранта, разыскиваемого за убийство, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецподразделение полиции ликвидировало преступника.



К сожалению, четверо полицейских погибли, защищая жизнь мирных граждан, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Среди погибших:

Командир взвода №1 роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов;

Заместитель командира роты, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский;

Инспектор взвода №1 роты полиции особого назначения, старший лейтенант полиции Денис Половинка;

Полицейский офицер общины сектора взаимодействия с громадами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Эта трагедия снова напоминает, какой ценой обеспечивается безопасность государства даже вдали от линии фронта. Полицейские ежедневно рискуют жизнью — на улицах городов и сел, во время задержаний, вызовов и спецопераций. Для них нет «безопасных смен» или «спокойных дней» — каждый выезд может стать последним.



«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем вашу боль и никогда не забудем подвиг ваших близких. Желаем скорейшего выздоровления раненому коллеге — старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку», — говорится в сообщении руководства полиции.