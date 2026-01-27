Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
НАБУ и САП направили документы в Интерпол для розыска Миндича и Цукермана
27 января 2026, 12:23

НАБУ и САП направили документы в Интерпол для розыска Миндича и Цукермана

НАБУ и САП направили документы в Интерпол для розыска Миндича и Цукермана

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в Интерпол документы для розыска бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Они являются фигурантами дела «Мидас», которое касается коррупционных схем в энергетической сфере. О направлении соответствующих материалов сообщил руководитель САП Александр Клименко в интервью «Укринформу».

Отвечая на вопрос о международном розыске, он подтвердил: «Да, направили».
При этом Клименко уточнил, что на данный момент информация о «красной карточке» в открытом доступе отсутствует.

По его словам, это не означает, что процедура не запущена. «На сайте Интерпола не обязательно публиковать „красную карточку“. Существует скрытый период, когда она фактически действует, но публично информация об этом не отображается», — пояснил глава САП.

В САП ожидают дальнейших процессуальных решений, включая возможное официальное объявление других фигурантов дела «Мидас» в международный розыск.

Напомним, в рамках операции «Мидас» НАБУ вскрыло элитную коррупционную сеть в энергетике.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

ТЕГИ

Люди
Тимур Миндич Александр Цукерман
Организации
Интерпол
Прочее
международный розыск
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
16:00
Оккупационный суд в Луганской области судит украинского добровольца
13:08
В оккупированном Мариуполе сбой в работе двух котельных: дома без тепла и воды
09:54
На оккупированной Херсонщине «скорая» стала платной
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
все новости
14:00
В Одесской области задержан корректировщик ударов по Силам обороны
13:30
В Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»
13:23
ГУР и СБУ раскрыли шпионку белорусского КГБ в Украине
12:52
Российские военные сдались в плен украинскому роботу
12:42
В Черкасской области при задержании убийцы погибли четверо полицейских
12:23
НАБУ и САП направили документы в Интерпол для розыска Миндича и Цукермана
12:15
РФ атакует Мирноград и планирует захватить Гришино — 7 корпус ДШВ
12:12
Атака на ДТЭК в Одессе: без света 68,9 тыс. человек, ремонт продолжается
11:50
Гончаренко: США обозначили дедлайн по переговорам об Украине — до 15 мая
11:22
Российских солдат привязали к деревьям за попытку покинуть позиции
11:19
Войска РФ за сутки массировано обстреляли населенные пункты Донетчины: разрушены дома
10:45
Продвижение на севере Шахово: ситуация на Добропольском направлении обостряется
10:44
РФ ночью дроном ударила по Краматорску
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
10:11
После атаки на инфраструктуру в Бродах город накрыло дымом, школы закрыты
09:52
В Славянске при обстреле погибла супружеская пара, их сын получил ранения
09:49
ЕС и Индия заключили крупнейшую сделку о свободной торговле
09:31
РФ усилила атаки на Гуляйполе и Степногорск, по Запорожью била артиллерией
08:58
Силы ПВО сбили 135 дронов над Украиной
08:57
В результате авиаудара по Славянску есть погибшие
все новости
ВИДЕО
Кадр из видео В Мариуполе угрожают местной жительнице, показавшей реальность «восстановления»
27 января, 13:30
Российские военные сдались в плен украинскому роботу Российские военные сдались в плен украинскому роботу
27 января, 12:52
Константиновка. Фото: кадр из видео «Город-призрак на грани существования»: украинские военные показали, как выглядит «до и после» Константиновка
26 января, 22:59
Уничтоженная российская техника в Часовом Яре. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм российской армии с бронетехникой в Часовом Яре
26 января, 17:53
Россиянин в маскировочном плаще, напоминающем пингвина Украинский дрон ликвидировал «пингвина» ВС РФ в Донецкой области
26 января, 17:17
Удар по вертолетам ВСУ. Противник атаковал вертолёты под Кропивницким дронами «Шахед»
26 января, 13:23
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор