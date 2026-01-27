НАБУ и САП направили документы в Интерпол для розыска Миндича и Цукермана

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в Интерпол документы для розыска бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.



Они являются фигурантами дела «Мидас», которое касается коррупционных схем в энергетической сфере. О направлении соответствующих материалов сообщил руководитель САП Александр Клименко в интервью «Укринформу».

Отвечая на вопрос о международном розыске, он подтвердил: «Да, направили».

При этом Клименко уточнил, что на данный момент информация о «красной карточке» в открытом доступе отсутствует.



По его словам, это не означает, что процедура не запущена. «На сайте Интерпола не обязательно публиковать „красную карточку“. Существует скрытый период, когда она фактически действует, но публично информация об этом не отображается», — пояснил глава САП.



В САП ожидают дальнейших процессуальных решений, включая возможное официальное объявление других фигурантов дела «Мидас» в международный розыск.

Напомним, в рамках операции «Мидас» НАБУ вскрыло элитную коррупционную сеть в энергетике.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»



