Российские военные сдались в плен украинскому роботу

В сети появилось видео, которое фиксирует беспрецедентный эпизод современной войны: трое российских пехотинцев сдались в плен украинскому наземному роботизированному комплексу во время боевых действий, сообщают «Новости Донбасса».

На обнародованных кадрах видно, как украинский НРК приближается к разрушенному зданию и контролирует территорию. Впоследствии из помещения выходят трое военных РФ. Они ложатся на землю и поднимают руки, демонстрируя готовность сдаться без сопротивления.



Этот случай называют первым зафиксированным на видео моментом, когда наземный беспилотник самостоятельно берет в плен живую силу противника без непосредственного участия пехоты.



Эпизод еще раз подтверждает, что украинские роботизированные системы все активнее применяются не только для разведки или огневой поддержки, но и для выполнения задач, которые ранее были возможны исключительно с участием военнослужащих.