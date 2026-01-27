Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские военные сдались в плен украинскому роботу
27 января 2026, 12:52

Российские военные сдались в плен украинскому роботу

Российские военные сдались в плен украинскому роботу

В сети появилось видео, которое фиксирует беспрецедентный эпизод современной войны: трое российских пехотинцев сдались в плен украинскому наземному роботизированному комплексу во время боевых действий, сообщают «Новости Донбасса».

На обнародованных кадрах видно, как украинский НРК приближается к разрушенному зданию и контролирует территорию. Впоследствии из помещения выходят трое военных РФ. Они ложатся на землю и поднимают руки, демонстрируя готовность сдаться без сопротивления.

Этот случай называют первым зафиксированным на видео моментом, когда наземный беспилотник самостоятельно берет в плен живую силу противника без непосредственного участия пехоты.

Эпизод еще раз подтверждает, что украинские роботизированные системы все активнее применяются не только для разведки или огневой поддержки, но и для выполнения задач, которые ранее были возможны исключительно с участием военнослужащих.

