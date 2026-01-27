В Одесской области задержан корректировщик ударов по Силам обороны

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала на территории Одесской области российского агента, который корректировал удары по объектам Сил обороны и готовился к диверсии.



Как установило следствие, злоумышленник занимался поиском и передачей координат военных объектов, а позже получил задание на их поджог. Операцию провели сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ.



Благодаря работе «на опережение» диверсия была сорвана, а объекты Сил обороны, чьи геолокации успел зафиксировать агент, дополнительно обезопасили.

По материалам дела, задержанным оказался 41-летний безработный житель Измаила. Вербовка произошла через Telegram-каналы, где мужчина искал «легкие заработки».



Именно там с ним вышли на связь представители ФСБ РФ. Основной задачей агента был поиск пунктов временной дислокации Сил обороны — объектов, которые оккупанты планировали атаковать с воздуха.



В первую очередь его интересовали здания, которые, по его мнению, могли использоваться военнослужащими Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.



Для сбора информации фигурант скрытно обходил местность, фотографировал потенциальные «цели», наносил их на гугл-карты и передавал данные куратору из ФСБ через мессенджер. Позже российская спецслужба дала ему прямое указание совершить поджог одного из «обнаруженных» объектов.



Однако сотрудники СБУ предотвратили диверсию и задержали агента. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами.



На основании собранных материалов следователи сообщили задержанному о подозрении по статье «государственная измена, совершенная в условиях военного положения». Сейчас он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»