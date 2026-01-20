Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
20 января 2026, 14:14

Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое

Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое

Бойцы 426-го полка беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты успешно поразили объекты военного аэродрома в Крыму. Видео удара было опубликовано 20 января Военно-Морскими Силами Украины.

«Наш полк расширился, а цели теперь находятся значительно дальше. То, что раньше считалось недостижимым, больше не безопасно. Если нам удалось достичь одних из лучше защищённых аэродромов — мы справимся и со всем остальным. Враг может скрываться, укрепляться и создавать иллюзию контроля. Но нет такой глубины, куда не долетит наша воля. Дальше будет жестче. Дальше будет точнее. Продолжение неотвратимо», — отметили в полку.



Ранее Эстония показала самую дешевую ракету для перехвата «Шахедов». Напомним, на сбитом в РФ дроне нашли строчку из украинской песни о Джанкое.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Джанкой
Прочее
Удар БПЛА по Крыму
Организации
426 полк СБС

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
21:42
Пушилин заявил, что без света остаются 650 тысяч человек в оккупированной Донецкой области
16:40
Без света, воды и тепла: фильтровальные станции в Донецке обесточены
11:59
В Донецке проблемы с электроснабжением и отоплением: в домах температура не более +7
10:19
Оккупированные Луганск и Запорожская область остаются без электроснабжения
09:17
Черешня, «бесхоз» и покровительство Балицкого: как коллаборанты в Мелитополе пытались забрать бизнес гражданина Китая
20:20
Донецк атакуют дроны, часть районов уже обесточена
15:17
На оккупированной части Запорожской области остались без света 213 тысяч абонентов
09:20
Оккупанты приговорили к заключению 19-летнего жителя Запорожской области
15:35
Силы обороны поразили ПВО и склад дронов РФ в Крыму и Донецкой области
15:00
Блэкаут и перебои с отоплением: в Мариуполе поражена подстанция
11:55
В оккупированном Донецке проверяют гаражи для нужд армии РФ
10:10
Кремль передаёт ресурсы Мариуполя под контроль «Ахмата»
00:47
В ряде оккупированных городов пропал свет после атаки дронов
17:02
В оккупированных Донецке и Макеевке отменили крещенские купания
16:50
Силы обороны поразили склад боеприпасов россиян на оккупированной Запорожской области
16:26
В оккупированном Харцызске родители жалуются на хаос в школе №24
14:14
Во временно оккупированной Донецкой области массово сокращают энергетиков
15:28
Российские военные отстреливают бездомных животных в оккупированных Северскодонецке и Рубежном – ОВА
все новости
16:15
СБУ задержала агента РФ, который готовил схроны со взрывчаткой для терактов в Украине
15:51
Школьницу из Петербурга приговорили к колонии за фото РДК
15:41
Заочное подозрение в коллаборационизме сообщили жительнице оккупированного Донецка
15:25
Запорожская область стала транзитным коридором для «шахедов» — Иван Федоров
14:27
Чернобыльская АЭС осталась без внешнего энергоснабжения
14:20
Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов
14:14
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
14:02
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
13:46
Войска РФ сбросили авиабомбы на Дружковку, есть пострадавшие
13:33
Танкисты ВСУ показали гибкую антидроновую защиту Т-64БВ
13:10
Нацполиция проводит обыски в Днепропетровской, Запорожской и Львовской областях по делу о хищении бюджетных средств
13:03
Украинская армия контролирует Свято-Покровское под Северском: войска РФ бросили дополнительные резервы для его захвата – ВСУ
13:00
После прихода Трампа РФ увеличила число ударов в 3–4 раза
12:30
Эстония показала самую дешевую ракету для перехвата «Шахедов»
12:00
РФ впервые применила ракеты-мишени РМ-48У по Украине
11:56
Армия РФ оккупировала село Рыбное под Гуляйполем и продвинулась вблизи Родинского
11:18
При обстреле Константиновки ранен мирный житель
11:11
Поток контрактников из Москвы за год сократился почти на 25%
11:07
Белгородскую область РФ атаковали дроны, есть раненый
11:02
Донецкая область пережила 22 обстрела за сутки: основные удары пришлись на Славянск и Константиновку
все новости
ВИДЕО
Гуманитарный груз для Украины. Фото: Report.az Азербайджан отправил в Украину гуманитарную помощь с электрооборудованием на 1 миллион долларов
20 января, 14:20
Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое
20 января, 14:14
Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным Очереди, фильтрация и повестки: почему выезд из оккупированного Донбасса в Россию остается опасным
20 января, 14:02
Танк ВСУ Т-64БВ. Танкисты ВСУ показали гибкую антидроновую защиту Т-64БВ
20 января, 13:33
Ракета-перехватчик Mark I. Эстония показала самую дешевую ракету для перехвата «Шахедов»
20 января, 12:30
Надпись с просьбой о помощи в Константиновке. Фото: кадр из видео «Прошу хлеба»: в Константиновке украинский пилот дрона помог пожилой женщине, которая оставила на снегу надпись с просьбой о еде
19 января, 23:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор