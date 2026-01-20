Морпехи ВСУ поразили диспетчерскую аэродрома в Джанкое

Бойцы 426-го полка беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты успешно поразили объекты военного аэродрома в Крыму. Видео удара было опубликовано 20 января Военно-Морскими Силами Украины.



«Наш полк расширился, а цели теперь находятся значительно дальше. То, что раньше считалось недостижимым, больше не безопасно. Если нам удалось достичь одних из лучше защищённых аэродромов — мы справимся и со всем остальным. Враг может скрываться, укрепляться и создавать иллюзию контроля. Но нет такой глубины, куда не долетит наша воля. Дальше будет жестче. Дальше будет точнее. Продолжение неотвратимо», — отметили в полку.







Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»