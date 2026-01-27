ГУР и СБУ раскрыли шпионку белорусского КГБ в Украине

Фото: ГУР

Совместными усилиями Главного управления разведки Минобороны и СБУ была раскрыта шпионка белорусского КГБ, пытавшаяся инфильтрироваться в один из подразделений украинской военной разведки. 35-летняя женщина задержана, ей объявлено подозрение в шпионаже.

Фото: ГУР

В течение нескольких месяцев спецслужбы вели с ней оперативную игру: под видом секретных данных ей передавали дезинформацию, одновременно документируя её преступную деятельность.



Женщина была завербована в 2015 году, а в 2020-м направлена в Украину для агентурной работы. Под прикрытием она работала на медиаресурсе, связанном с Медведчуком, а позже — в одном из ведущих украинских СМИ.

Фото: ГУР

Находясь в одной из стран ЕС, шпионка получила задание собирать данные о белорусах и россиянах, воюющих на стороне Украины, а также установить контакты с сотрудниками посольства Китая в Киеве для получения информации об их деятельности.

Фото: ГУР

В настоящее время шпионка находится под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.