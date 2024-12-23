У DeepState з'явилася інформація про повне оточення українських військ у Макарівці на Донеччині: у ЗСУ спростували

Ситуація поблизу Макарівки. Фото: карта DeepState

Інформація про оточення підрозділів Сил оборони України у селі Макарівка на Времівському напрямку не відповідає дійсності. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



В ОСУВ стверджують, що неперевірені дані та, як наслідок, помилкові висновки про наявність такої ситуації – результат аналізу окремими спостерігачами та незалежними експертами джерел, дані в яких не відповідають динаміці бойових дій.



«Поширення інформації з неперевірених джерел може не лише ввести в оману аудиторію, а й поставити під загрозу життя українських військових, ускладнити виконання ними бойових/спеціальних завдань щодо відбиття збройної агресії противника», – заявили у «Хортиці».



Підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою уповільнення та припинення його наступальних дій.



Раніше на карті аналітиків DeepState з'явилася інформація про повне оточення ЗСУ у Макарівці.

Нагадаємо, що 17 грудня у DeepState заявили про загрозу оточення цього населеного пункту.



Однак у ЗСУ цю інформацію також спростували.