Безпілотники масовано атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ

Атака на аеродром «Міллерово». Фото: кадр із відео

Увечері 23 грудня дрони масовано атакували військовий аеродром «Міллерово» в однойменному місті Ростовської області РФ. Про це повідомили місцеві Телеграм-канали з посиланням на мешканців міста.



Тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на Міллерово.



«Інформація про наслідки на землі уточнюється», – сказав він.



У Міноборони РФ заявили, що російська ППО нібито збила дев'ять БПЛА над Ростовською областю.

Нагадаємо, що ЗСУ вночі провели операцію та знищили російську піхоту на Покровському напрямку.