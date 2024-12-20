У «ДНР» розповіли, хто зможе отримувати пенсію без російського паспорта

З 1 січня 2025 року на окупованій території Донецької області не виплачуватимуть пенсію тим, хто не має російського громадянства.



Раніше окупаційні органи на всіх захоплених українських територіях попереджали, що до 2025 року для людей без російського громадянства припинять усі виплати. Тобто громадян України на цих територіях вважатимуть «іноземцями».



Винятком є жителі територій, які російська армія захопила після 1 вересня 2024 року. Цим людям виплачуватимуть по 10 тисяч рублів. Однак усім їм в обов'язковій формі пропонують оформити російський паспорт.



Виплату припиненої пенсії буде припинено через три місяці в разі, якщо людина не надасть паспорт громадянина РФ. Пенсію обіцяють відновити після подання необхідних документів.

Як повідомлялося, примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжується, місцевому населенню погрожують через небажання отримувати паспорт РФ.



З 2025 року на окупованих територіях України люди зможуть отримати безплатно пільгові ліки лише за умови російського громадянства.



Українці, які на тимчасово окупованих територіях отримали примусовий російський паспорт, не нестимуть за це відповідальності, заявили в міністерстві юстиції України.