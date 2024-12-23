Російські війська за тиждень зменшили кількість штурмів на сході України. Що відомо

Танковий вогонь ЗСУ на фронті. Фото: ОСУВ «Хортиця»

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» за останній тиждень зменшилася кількість боєзіткнень. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин.



Однак, за його словами, на всьому фронті загальна кількість боєзіткнень збільшилася.



«Загальна кількість за минулий тиждень по всьому фронту – 1510 боєзіткнень, а за попередній – 1484. За минулий тиждень у нашій зоні відповідальності сталося 1064 боєзіткнення, а за попередній – 1239 ворожих штурмів», – розповів Волошин.



У пресслужбі ОСУВ «Хортиця» повідомили, що основні зусилля на сході України російська армія зосереджувала на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.



Найактивніше минулого тижня окупанти наступали:

на Покровському напрямку – 277 атак;

на Времівському напрямку – 215 атак;

на Курахівському напрямку – 172 атаки;

на Лиманському напрямку – 134 атаки.

Нагадаємо, що у DeepState з'явилася інформація про повне оточення українських військ у селі Макарівка на Времівському напрямку. Однак у ЗСУ це спростували.