Була останньою дитиною на своїй вулиці: на Донеччині поліція під обстрілами евакуювала 8-річну дівчинку з батьками

Евакуація дитини з батьками з Яблунівки. Фото: кадр із відео

Поліцейські евакуювали 8-річну Аліну разом із батьками із прифронтового села Яблунівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Донецькій області.



Дівчинка була останньою дитиною на своїй вулиці. Заради її безпеки батьки вирішили виїхати в спокійніший регіон, адже їхнє рідне село постійно зазнає російських обстрілів.



Аліна навчається дистанційно у другому класі. Через небезпеку дівчинка майже не виходила на вулицю і більшість часу проводила вдома. Вже понад два роки вона не бачила своїх однолітків – усі вони евакуювалися.



Під час евакуації лунали вибухи. Але густий туман, який хоч і погіршував видимість, захистив від безпілотників окупантів і допоміг поліцейським безпечно вивезти родину.

Нагадаємо, що мер Вадим Лях відповів, чи прийматиме Слов'янськ переселенців.