На Торецькому напрямку українські військові взяли в полон 5 окупантів

Сили оборони взяли в полон п'ятьох окупантів. Фото: скриншот

На Торецькому напрямку гаряче, кількість російських штурмів стає дедалі більшою, хоч і закінчуються вони для загарбників однаково. Нещодавно двоє українських військових взяли в полон п'ятьох російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі 28 окремої механізованої бригади (ОМБр) імені Лицарів Зимового Походу.



«Спочатку окупанти почали закидати нашу піхоту з дронів димовими шашками, щоби «викурити» з позиції. Тоді, як паралельно з цим, на штурм рушили перші 8 штурмовиків. Втім, щойно окупантів помітили пілоти та піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28-ї ОМБр, для них почалося пекло на землі. Штурмовиків загнали до бліндажу і почали «розбирати» ударними коптерами. Паралельно з тим двоє піхотинців вирішили взяти окупантів у полон», — йдеться у повідомленні.



У відомстві повідомили, що спочатку штурмовики відмовлялися здаватися в полон, проте декількома точними кидками гранат піхотинці пояснили окупантам, що це єдиний шанс вижити.



«Зрештою, 5 окупантів здалися, а всі наступні групи розбилися об нашу оборону», — додали у бригаді.





Раніше ми писали, що інформація про оточення підрозділів Сил оборони України у селі Макарівка на Временівському напрямі не відповідає дійсності.