На Донеччині точаться бої у міських забудовах, окупанти змінюють тактику — Волошин

Наразі бої у міських забудовах тривають у Кураховому, Торецьку та Годинному Яру Фото: скріншот

У міських забудовах Курахово, Торецька та Часового Яру Донецької області продовжуються бої. Представник оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСГВ) «Хортиця» Назар Волошина в ефірі телемарафону розповів, яку саме тактику використовують російські війська.



«Щодо тактики щодо штурмів, якраз у цих населених пунктах, то ворог намагається прориватися до них, у деяких він уже веде міські бої. Веде бої через те, що це міська забудова і щоб уникнути якраз фронтальних штурмів, окупанти відмовилися від такої тактики як штурмувати в лоб саме населені пункти», — зазначив він.



Волошин уточнив, що росіяни намагаються перекривати транспортні артерії та відрізати логістику українських військових.



Крім того, за словами спікера, на Курахівському напрямі окупанти застосовують таку тактику — вони закидають міни в будинки, як підсумок, знищується міська забудова.



Раніше ми писали, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» за останній тиждень зменшилася кількість зіткнень.