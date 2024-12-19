На окупованих територіях відновлено понад 20 тисяч об`єктів: нова заява Путіна

На захоплених територіях відновлено нібито 21 тис. об'єктів. Фото: скриншот з відео

На тимчасово окупованих Росією територіях (Крим, Запорізька, Херсонська області та Донбас) відновлено нібито 21 тис. об'єктів. Про це повідомив голова Кремля Володимир Путін у ході своєї щорічної пресконференції.



За його словами, з них 11 тисяч — за рахунок бюджету РФ, а 10 тисяч — за рахунок регіонів-шефів.



Путін сказав, що протягом найближчих 5-6 років РФ планує збудувати ще 20 тисяч об'єктів.



«І все це буде зроблено. Ці регіони мають дуже гарний потенціал розвитку. Їхній податковий потенціал дуже великий. Відродження йде досить швидко і всі ці регіони виходять у зону самозабезпеченості. Потрібно підтримати людей, треба вчасно допомогти, підставити плече. Країна це робить і продовжуватиме до повного входження їх до Росії не юридично, а в плані їх соціального та економічного розвитку», — резюмував глава Кремля.



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