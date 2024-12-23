Армія РФ скинула авіабомби на Костянтинівку: пошкоджено будинки, адмінбудівлю та котельню

Окупаційні війська РФ у неділю, 22 грудня, атакували Костянтинівку Донецької області. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також адмінбудівлю. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«О 12:50 відбулося 2 ворожих авіаудари по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративна будівля, приватний будинок, будівля банку, 5 багатоповерхівок, виробничий цех одного з підприємств, будівля котельні», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформації про постраждалих не надходило.



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