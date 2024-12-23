Командири РФ віддають накази катувати та вбивати мешканців Луганщини: записи з телефону російського військового

Російський військовослужбовець Олег Рудаков. Фото: кадр із відео

3-тя штурмова бригада провела розслідування про воєнні злочини російських окупантів у селі Балка Журавка Луганської області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



У розпорядженні бійців бригади опинився мобільний телефон одного з військовослужбовців РФ. Він фіксував на власний гаджет злочинні накази свого товариша по службі – Олега Рудакова з позивним «Рудік».



Рудаков ставив завдання російським солдатам, які були ближче до лінії зіткнення, розстрілювати й катувати місцеве населення. Крім того, бійці 3-ї ОШБр перехопили радіопереговори групи Рудакова, яка входила до Балки Журавки. У них прозвучав наказ «зачистити», тобто знищити місцевих мешканців.



У ході розслідування бригада встановила факти біографії Рудакова, коло найближчих родичів, підрозділи, де він ніс службу, та деталі кримінальних справ, за якими опинявся у в'язниці. А також те, що з жовтня цього року він вважається зниклим безвісти.



Частину інформації отримали від родичів самого загарбника та представника його військової частини, з якими вдалося поспілкуватися за допомогою пранкера «Майора Чорнобаєва».

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