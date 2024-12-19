У Краматорську пролунали вибухи: повідомляють про приліт КАБів

Сьогодні близько 15:35 у місті Краматорськ Донецької області прогриміли щонайменше два потужні вибухи. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

Зазначається, що за кілька хвилин до прильоту в небі над містом було чути звук безпілотника.

Також перед вибухами моніторингові канали повідомили про запуск КАБів у бік Краматорська.

Місцеві жителі опублікували в соціальних мережах відео диму, що піднімається, після обстрілу.

Попередньо, удар було нанесено по мікрорайону Лазурний. Наразі немає інформації про постраждалих і руйнування внаслідок російської повітряної атаки.