У Ростовській області РФ пошкоджено найбільший військовий полігон

Російський полігон у Ростовській області. Архівне фото

Пошкоджено найбільший російський військовий полігон «Кадамівський» внаслідок атаки на Ростовську область РФ у неділю. Про це повідомили джерела видання ASTRA.

Зазначається, що безпілотники та ракету збили над Новочеркаською ГРЕС та військовим аеродромом у Міллеровому, пошкоджено ЛЕП.

Видання пише, що вранці 22 грудня на Ростовську область було здійснено комбіновану атаку. Як з'ясувала ASTRA, щонайменше 4 безпілотники влучили по території військового полігону «Кадамівський» у селищі Персіяновський Новочеркаська. Внаслідок атаки на складі з боєприпасами на полігоні розпочалася пожежа та детонація. Про постраждалих невідомо. Поруч із полігоном дислокується 150-та мотострілецька дивізія.

Крім цього, як повідомляють джерела ASTRA в екстрених службах Ростовської області, над військовим аеродромом у Міллеровому збита ракета, попередньо пошкоджень і постраждалих немає. Також 22 грудня дрони намагалися атакувати Новочеркаську ДРЕС. Всі БПЛА були збиті, проте уламки пошкодили ЛЕП, електропостачання не було порушено, оскільки використовувалась резервна ЛЕП.

Вріо губернатора вранці 22 грудня повідомив, що всього було збито та придушено засобами радіоелектронної боротьби 8 БПЛА в Азовському районі, біля Таганрога та Новочеркаська, а також ракета біля Міллерова.