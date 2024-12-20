Ще одне село на Донеччині перейшло під контроль військ РФ — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області

Російські загарбники окупували село Константинопольське, розташоване на південь від Курахового Донецької області. Про це у п'ятницю, 20 грудня, повідомляє проект DeepState.

«Ворог захопив село Константинопольське на Донеччині», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війська РФ також просунулися поблизу Зорі, Зеленівки та в Новооленівці Донецької області, а також біля Кругленького в Курській області РФ.

Нагадаємо, під час прямої лінії 19 грудня російський лідер Володимир Путін відмовився називати конкретну дату повернення частини Курської області.