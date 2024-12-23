В Україні вводять графіки аварійних відключень світла

У понеділок, 23 грудня, у містах України запроваджують графіки аварійних відключень. Про це повідомляє ДТЕК.



«За командою Укренерго, запроваджено екстрені відключення. Звертаємо увагу, що на час дії екстрених відключень графіки не застосовуються. Тривалість таких відключень поки невідома, а про їх скасування буде повідомлено додатково. Просимо тих, хто має світло, використовувати його економно», — йдеться у повідомленні.



Яка ситуація в енергосистемі України:



У Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях розпочалися аварійні відключення світла, передає ДТЕК.



На Кіровоградщині з 14:30 ввели аварійні відключення світла, діють дві черги.



У «Чернігівообленерго» повідомили, що обмежили електропостачання у споживачів 1 і 2 черг.



У Сумській області також запровадили обмеження світла для 1 та 2 черги споживачів.



На Житомирщині застосовано аварійні відключення електроенергії.



На Полтавщині застосовано 2 черги аварійних відключень до 16:00.



Раніше ми писали, що 23 грудня у Краматорську Донецької області можливі аварійні відключення електроенергії.