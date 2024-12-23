У Краматорську можливі аварійні відключення світла

23 грудня у Краматорську Донецької області можливі аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Краматорські РЕМ» повідомляють, що по Краматорську, за командою Укренерго, застосовуються відключення світла. Прохання не перевантажувати роботу лінії Контакт-центру з питань електропостачання», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 13 грудня у Краматорському районі пролунали сильні вибухи, після чого як у самому місті, так і в сусідніх населених пунктах частково зникло світло.