Україна розробляє потужну ракету, здатну долетіти до Москви – ЗМІ

Україна розробила ракету «Трембіта». Про це повідомило британське видання The Economist із посиланням на джерела.



Двигун «Трембіти» – це сучасний «рімейк» імпульсного реактивного двигуна, який уперше використовувався у німецькій бомбі V-1 у 1944 році. Базова «Трембіта» летить зі швидкістю 400 кілометрів на годину та з дальністю 200 кілометрів. Для досягнення Москви розробляється більша і потужніша модель. Серійне виробництво заплановано після фінальних польових випробувань.



«Щоб дійти так далеко, ентузіастам знадобилося лише півтора року – подвиг у сфері, де шлях від креслярської дошки до поля бою зазвичай займає багато років», – зазначили у виданні.



Деталі ракетної програми України ретельно охороняються. Завдання виробництва ракет воєнного часу вивело ракетобудування на новий рівень – підземний. Частину виробництва вже перемістили у захищені бункери. Водночас виробництво компонентів розкидане по сотнях прихованих, нічим не примітних місць.



Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров прогнозує, що 2025-й стане роком української крилатої ракети.

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