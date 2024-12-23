КНДР може направити додаткові війська на війну проти України: Зеленський пообіцяв відчутні відповіді

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

23 грудня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, на Ставці була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції.



«Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї. І будуть наші відчутні відповіді на це. Наразі, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових у Курській області перевищує вже три тисячі людей», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, що ССО за три дні знищили 77 військових КНДР у Курській області.