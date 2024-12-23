Військові ССО за три дні знищили в Курській області 77 військових КНДР

Сили оборони завдають суттєвих втрат військам противника в Курській області. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України лише за три дні ліквідували у російській Курській області 77 північнокорейських солдатів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Воїни 8-го полку ССО ліквідували особовий склад північнокорейського контингенту «в чистому полі». На кадрах видно, як противники намагаються втекти від українських безпілотників на різних локаціях.



«Курщина. Оператори ССО знищили 77 і поранили понад 40 військових Північної Кореї», — йдеться у повідомленні.



Крім того, знищили 12 одиниць автомобільної техніки, 3 — баггі та ББМ.



Раніше ми писали, що оператори 425-го окремого батальйону безпілотних систем Очі (425 ОББС) Збройних сил України розбили колону автотранспорту Збройних сил Російської Федерації на Покровському напрямку.