Танки Leopard, ЗРК Patriot та IRIS-T: Німеччина передала нову партію військової допомоги України

\u003Cp\u003EНімеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Про це \u003Ca href=\u0022https:\/\/www.bundesregierung.de\/breg-de\/aktuelles\/lieferungen-ukraine-2054514?enodia=eyJleHAiOjE3MzQ5NjkxNTksImNvbnRlbnQiOnRydWUsImF1ZCI6ImF1dGgiLCJIb3N0Ijoid3d3LmJ1bmRlc3JlZ2llcnVuZy5kZSIsIlNvdXJjZUlQIjoiNTEuODkuMjI1LjE3NCIsIkNvbmZpZ0lEIjoiOGRhZGNlMTI1ZmQyYzM5MzJiOTQzYjUyZTlkMmNkNjUwNTc1NGUxNjIyMTJhMmNlMWJiNWFmMTVjMGQ0YmJmZSJ9.qBqMl1TCNYgfs41whWzboATuGGtR6rombzTItTNvwrw=\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eповідомили\u003C\/a\u003E у Міністерстві оборони Німеччини.\u003Cbr \/\u003E\u003Cbr \/\u003EДо цієї партії, зокрема, увійшли:\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cul\u003E\r\n\u003Cli\u003E15 танків Leopard 1A5;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eдві пускові установки для систем ППО Patriot;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eзенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM із ракетами;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eзенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eдві зенітні самохідні установки Gepard;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eсамохідна гаубиця PzH 2000;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003E30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003E12 броньовиків із системами кінетичної оборони;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eсім десантних позашляховиків Caracal;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eдва радари TRML-4D;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003E30 безпілотників Vector,\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003E24 дрони RQ-35 Heidrun;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003E14 БПЛА Hornet XR;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eбоєприпаси для танків Leopard 1 та Leopard 2;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eкеровані ракети AIM-9L\/I-1 Sidewinder;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eбоєприпаси до САУ Gepard;\u003C\/li\u003E\r\n\u003Cli\u003Eартилерійські боєприпаси калібру 155 мм.\u003C\/li\u003E\r\n\u003C\/ul\u003E\r\n\u003Chr \/\u003E\r\n\u003Cp\u003EНагадаємо, що Україна \u003Ca href=\u0022\/news\/387533-ukrayina-otrymala-2-mlrd-dolariv-ssha-iz-zamorozhenyh-aktyviv-rf\u0022 target=\u0022_blank\u0022 rel=\u0022nofollow noopener\u0022\u003Eотримала\u003C\/a\u003E перші два мільярди доларів із «заморожених» активів РФ.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\u003Ciframe title=\u0022Росія контролює квартали біля Курахівської ТЕС. Є ризики перерізання логістичної траси ЗСУ\u0022 src=\u0022https:\/\/www.youtube.com\/embed\/AwRob37KNeY\u0022 width=\u0022695\u0022 height=\u0022391\u0022 frameborder=\u00220\u0022 allowfullscreen=\u0022allowfullscreen\u0022\u003E\u003C\/iframe\u003E\u003C\/p\u003E