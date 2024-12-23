Безугла заявила, що Сирський хоче мобілізувати аналітиків DeepState та закрити проект

Народний депутат Мар'яна Безугла. Фото: Громадське

Народна депутатка України Мар'яна Безугла сьогодні написала у фейсбуці, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський хоче мобілізувати команду аналітиків проєкту DeepState та перевести їх у піхоту.

«Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду DeepState», — пише Безугла.

На думку народної депутатки, ця карта з початку повномасштабного вторгнення стала одним із основних джерел інформації, яка допомагає розуміти ситуацію як цивільним, так і військовим, а Генштаб хоче його закрити.



Нардепка пише, що в Генштабі хочуть мобілізувати аналітиків DeepState і закрити цей проект, «бо Генштаб має свою правда і “контрольовану” ситуацію».