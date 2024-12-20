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На Луганщині росіяни відключили мобільний зв'язок у наближених до фронту містах – ОВА

20 грудня 2024, 12:35

На Луганщині росіяни відключили мобільний зв'язок у наближених до фронту містах – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області жителі наближених до фронту міст за рішення  росіян не можуть користуватися мобільним зв'язком – його відключили. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, люди вимушені їхати за 30-50 кілометрів від своїх населених пунктів, щоб зателефонувати до рідних чи вирішити справи.

«Тепер для жителів Лисичанська, Сіверськодонецька, Рубіжного та Кремінної один з операторів ввів похвилинну тарифікацію. Так, мобільний інтернет буде коштувати 12 копійок за мегабайт. Тобто відеозв’язок з родичами обійдеться від 100 рублів. Хвилина розмови по міських номерах – 1,8 рубля, на інші оператори Росії – 3 рублі. За дві-три години активного користування смартфоном вони витратять значно більше, ніж передбачала абонентська плата», – наголосив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що у Сіверськодонецьку росіяни масово знищують докази воєнних злочинів.

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Артем Лисогор
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Луганська область
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окупація мобільний зв'язок Фронт Відключення Міста

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