На Луганщині росіяни відключили мобільний зв'язок у наближених до фронту містах – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

В окупованій Луганській області жителі наближених до фронту міст за рішення росіян не можуть користуватися мобільним зв'язком – його відключили. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, люди вимушені їхати за 30-50 кілометрів від своїх населених пунктів, щоб зателефонувати до рідних чи вирішити справи.



«Тепер для жителів Лисичанська, Сіверськодонецька, Рубіжного та Кремінної один з операторів ввів похвилинну тарифікацію. Так, мобільний інтернет буде коштувати 12 копійок за мегабайт. Тобто відеозв’язок з родичами обійдеться від 100 рублів. Хвилина розмови по міських номерах – 1,8 рубля, на інші оператори Росії – 3 рублі. За дві-три години активного користування смартфоном вони витратять значно більше, ніж передбачала абонентська плата», – наголосив начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що у Сіверськодонецьку росіяни масово знищують докази воєнних злочинів.