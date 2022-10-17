Атака «шахідів»: У чому небезпека іранських дронів і чи багато їх у Росії

Демонстрація роботи безпілотників Shahed (Шахід) в Ірані наприкінці 2021 року. Фото: Iran's Military Achievements Media / Twitter

Війська Росії продовжують завдавати ракетних та авіаударів по містах України. Зокрема дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 («Шахід-136»), які не так давно з’явилися на озброєнні окупаційної армії.

Звідки летять «шахіди»

Спочатку БПЛА помічали у зоні бойових дій. Вперше Збройні сили України збили безпілотник 13 вересня неподалік міста Куп’янськ (Харківщина). Неодноразово ними атакували Харків. Потім про «Шахід-136» дізналися у південних регіонах, Одесі, Миколаєві. А також — Запорізькій, Дніпропетровській областях.



На початку жовтня дрони долетіли до Білої Церкви. Це перше застосування БПЛА на такій дальній відстані від лінії фронту (якщо брати Миколаївщину — понад 320 км).







«Офіційної інформації, звідки вони летіли, не було, але з урахуванням тактико-технічних характеристик може подолати відстань понад 1 тис. кілометрів. Можна припустити — летіли звідкись із півдня, чи то тимчасово окупованого Криму. Можливо — лівий берег Херсонської області», — говорить ексначальник пресслужби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.



За словами Наталії Гуменюк, начальниці об’єднаного пресцентру Сил оборони України «Південь», російські військовослужбовці використовують безпілотники лише з підконтрольної їм території, тимчасово окупованих південних та східних регіонів.

Що являють собою ці дрони-смертники?



Військовим вже вдалося вивчити «начинку» збитих безпілотників. Важить дрон приблизно 200 кг і, як зазначають військові, досить примітивний. Звук безпілотника характерний, гучний — наче наближення мотоцикла, скутера. Звідси народна назва, що вже закріпилася, — «мопеди».

Бойова частина — близько 30-40 кг вибухівки.

Здатний долати максимальну відстань до 1600 км.

Висота польоту — близько 5 км.

Літають на поршневому, бензиновому двигуні.

Оснащені пристроєм самоліквідації, після відстрілу бойового запасу самі вражають ціль.

Розвивають швидкість близько 180 км/год.

«Шахід-136» або «Герань-2» — скільки їх у РФ

Наприкінці серпня стало відомо про надання Росії Іраном партії БПЛА. Офіційно Тегеран заперечує продаж безпілотників РФ. У мережі вже з’явилося багато фото уламків із вказаним російським маркуванням «Герань-2».

Збитий безпілотник «Шахід-136»/«Герань-2». Фото: Повітряні сили ЗСУ

Екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, – дрони справді іранські.

«Хоча іранці постійно, ще до початку війни, говорили, що підтримують суверенітет України, і зброї з Ірану не надійде. Але особиста домовленість Путіна з Рухоллою Хомейні (вищий керівник Ірану з 1979 до 1989 року – ред.) призвела до того, що безпілотники надійшли у розібраному вигляді, а вже зібрані в Росії», – сказав Маломуж в інтерв'ю телеканалу Freedom.



Скільки «шахідів» є у військ РФ достеменно невідомо. Раніше повідомлялося про кількість 50 штук. Потім — партії кількістю 200 екземплярів. Найпоширеніша цифра у відкритих джерелах — кілька сотень чи тисяч. Проте експерти єдині в думці: така кількість БПЛА суттєво не вплине на перебіг бойових дій.

Чи можливо збивати дрони-камікадзе і чим



Військовий експерт Сергій Грабський зазначає — жодна система протиповітряної оборони не здатна забезпечити стовідсоткову гарантію знищення повітряних цілей. Тому дрони-камікадзе таки вражають цілі. Насамперед, становлять загрозу для цивільної інфраструктури, людей.



«Це небезпечна зброя для мирного населення. Її треба розглядати як зброю терору, адже очевидно, що через її простоту і те, що ця модель досить застаріла, вона може застосовуватися проти статичних об’єктів», — пояснив Грабський.



Збивати «шахіди» можна всіма доступними засобами ППО, зазначають представники Командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Це стрілецька зброя, зенітні ракети, засоби радіоелектронної боротьби. Але, передовсім, найефективніше збивають ці дрони зенітні ракети наших Повітряних сил», — говорить речник Командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат.

Почули різкий звук — ховайтеся



Оскільки з «шахідами» українські військові досить ефективно справляються на фронті, їх почали активніше використовувати для атак на міста.



У моменти наближення безпілотників людям радять перебувати подалі від об’єктів критичної інфраструктури, адміністративних будівель, магазинів, торговельних центрів. За можливості — необхідно сховатися. Також експерти акцентують: не варто недооцінювати небезпеку Shahed-136, адже їхнє завдання — завдати максимальної шкоди.