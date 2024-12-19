РФ планує кільцеву дорогу біля Азовського моря: план до 2030 року

Путін на підсумковій конференції. Фото: кадр із відео

Програма відновлення окупованих територій розрахована до 2030 року: РФ планує побудувати кільцеву дорогу навколо Азовського моря. Про це розповів очільник Кремля Володимир Путін на підсумковій пресконференції 2024 року.



Робота ведеться за кількома напрямками: відновлення дорожньої мережі, житла, об'єктів ЖКГ і соціально-культурної інфраструктури.



За словами російського диктатора, протягом трьох років окупанти планують привести дорожню мережу захоплених регіонів у відповідність до нормативів РФ.



«Ця робота вже почалася. Ми плануємо побудувати кільцеву дорогу навколо Азовського моря, яке стало внутрішнім морем Російської Федерації. Вона буде аналогічною дорозі "Таврида" в Криму з чотирисмуговим рухом. Від Таганрога до Маріуполя всього невелика ділянка готова - 40 км, але проєктування охоплює весь периметр Азовського моря», - заявив Путін.



За його даними, між Маріуполем і Донецьком уже збудовано майже 100 км (97 км) дорожньої інфраструктури. Він також згадав, що об'єкти соціальної сфери вводяться в експлуатацію, зокрема, Донецький перинатальний центр.



За словами диктатора, на окупованих територіях «відновлено» близько 21 000 об'єктів. Раніше в Кремлі сказали, що ЗСУ з Курської області окупанти зможуть вибити, але конкретної дати не назвали.