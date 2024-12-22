Зеленський сказав, що 2025 рік має стати для України роком справедливого миру

Зеленський озвучив завдання для України на 2025 рік. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 2025 рік має бути ключовим для наближення миру та захисту інтересів України. Про це він сказав на зустрічі з працівниками дипломатичної служби України з нагоди їхнього професійного свята.



«Ми проходимо вже третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність України, свій суверенітет та здатність нашої держави досягти та досягати необхідних результатів. За рік, що минає, Україна змогла стати сильнішою, змогла стати ближче до мети, яка об'єднує весь наш народ», — зазначив глава держави.



За словами Зеленського, Україні потрібно здолати окупанта, лише тоді буде справедливий мир, крім того, кожен дипломат має працювати задля цього.



«Майбутній рік буде ключовим з погляду саме цього завдання — ми маємо зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру», — сказав він.



Український лідер нагадав, що після зміни адміністрації США відбудеться й багато змін у міжнародних справах. Зокрема, наступного року в деяких ключових країнах — Німеччині, Польщі насамперед та інших — вибори. Також постійно змінюється внутрішній баланс сил та настрої в таких регіонах як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка. Необхідне просування інтересів України у відносинах з Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, змістовніші відносини з Кореєю.



Також Зеленський заявив, що потрібно працювати над тим, щоб Україна вступила до ЄС та НАТО.



Раніше ми писали, що 21 грудня президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок у дипломатичних представництвах України.