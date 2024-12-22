Загарбники запустили по Україні понад сотню дронів: як відпрацювала ППО

ППО збила 52 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч проти 22 грудня запустила по Україні 103 БПЛА та балістичну ракету. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 52 безпілотника. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 22 грудня 2024 року (з 09:00 21 грудня) противник атакував 103 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ. Також зафіксовано пуск балістичної ракети Іскандер-М із Криму у напрямку Херсонщини», — йдеться у повідомленні.



Станом на 10:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 52 ударні БПЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.



Через активну протидію Сил оборони 44 ворожі безпілотники-імітатори — локально втрачені (без негативних наслідків), один БпЛА полетів у напрямку Білорусі.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 21 грудня, вбила одну людину в селищі Удачне і поранила цивільного в місті Покровськ Донецької області.