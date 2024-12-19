Російські окупанти грабують залишені квартири в Селидовому

Росіяни грабують квартири в Селидовому. Фото: кадр із відео

Російські окупаційні війська зламують та грабують порожні квартири у Селидовому Донецької області, залишені жителями, які рятувалися від війни. Відео опублікував телеграм-канал Para Pax.



На відео загарбників помітно, як за допомогою лому військовий РФ зламує вхідні двері, щоб потрапити до квартири.



«Що там знову хата напівпорожня? Ноут забирай!», — коментують «визволителі» після заходу до приміщення.

Росіяни грабують квартири у Селидовому. Фото: кадр із відео

Нагадаємо, 30 жовтня 2024 року стало відомо, що російські війська окупували місто Селидове Донецької області.