Удар тонною заліза по житлових будинках у Слов'янську: кадри з місця російського обстрілу ►

Увечері 20 грудня російські війська атакували приватний сектор Слов'янська на Донеччині двома авіабомбами «ФАБ-500». Кожна важить по пів тонни.



У перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули поліцейські та рятувальники.



Правоохоронці показали кадри, зняті на місці обстрілу.



Один з авіаударів прямим попаданням зруйнував будинок 71-річної місцевої жительки. Постраждалу госпіталізували. З-під завалів її будинку поліцейські врятували собаку.



«Було два удари. Без гулу. Я кричала на весь будинок від переляку», — каже місцева жителька.



Крім того, поранення дістали 60-річний чоловік і 66-річна жінка.



Пошкоджено щонайменше 46 приватних будинків, 12 автомобілів.





За добу поліція зафіксувала в Донецькій області 3 141 російський удар. Як повідомлялося, 1 особа загинула, 8 дістали поранення.