Колаборанти на окупованих територіях просять посилити охорону

Призначені Кремлем колаборанти занепокоєні низкою успішних операцій з ліквідації ворогів України в тилу РФ і на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє ЦНС.



У зв'язку з цим керівництво окупаційних адміністрацій запросило у російських загарбників додаткову охорону для своїх заступників і керівників «департаментів».



«Однак для Москви зрадники не мають особливої цінності - крім кількох ключових фігур, решту розглядають як витратний матеріал. Їхня загибель, навпаки, може бути вигідна Кремлю, оскільки дає змогу створювати культ смерті й замінювати їх на "гастролерів" з інших регіонів. Тому жодної додаткової охорони надано не буде», — йдеться в повідомленні.

Раніше начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кіріллов був убитий у Москві разом із помічником.



Нагадаємо, у Москві також ліквідували заступника генерального конструктора КБ «Марс».