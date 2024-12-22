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Путін пригрозив Україні «великими руйнуваннями» через атаку безпілотників на Казань РФ

22 грудня 2024, 17:23

Путін пригрозив Україні «великими руйнуваннями» через атаку безпілотників на Казань РФ

Путін погрожував Україні. Фото: скріншот з відео Путін погрожував Україні. Фото: скріншот з відео

Глава Кремля Володимир Путін повідомив, що відповість Україні за атаку безпілотників на Казань, яка сталася у суботу, 21 грудня. Про це він заявив у ході телемосту з російськими регіонами, коли розмовляв із головою Татарстану Рустамом Мініхановим.

«Хто б і як би не намагався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багаторазово великими руйнуваннями в себе за це та пошкодує ще про те, що він намагається зробити у нас у країні. Ми рухатимемося вперед, не лише відновлюватимемо збитки, а й йтимемо вперед ще більшими темпами», — зазначив Путін.

Раніше ми писали, що щонайменше 7 безпілотників ударили по Казані (Татарстан, РФ) вранці 21 грудня. Достеменно відомо про пошкодження трьох багатоповерхових будинків. У місті розташований Казанський авіаційний завод з аеродромом. Наразі достовірно невідомо, чи є пошкодження на підприємстві.

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