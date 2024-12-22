Росіяни розстріляли українських військовополонених: у прокуратурі розповіли деталі злочину РФ

Окупанти розстріляли полонених. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти вчинили черговий військовий злочин — розстріляли чотирьох українських військових, які здалися в полон. Це сталося на Времівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Як зазначається, 22 грудня у telegram-каналі поширено інформацію про те, що на Времівському напрямку у Волноваському районі четверо військовослужбовців ЗСУ потрапили під артобстріл.



«Відступивши, вони сховалися в приватному будинку й опинилися в оточенні російської армії. Наші воїни почали по одному виходити з будівлі. Окупанти взяли їх у полон, двох захисників залишили лежати на землі, а ще двох вивели на дорогу. Після цього військові армії держави-агресора, грубо порушуючи Женевські конвенції, з автоматичної зброї цинічно розстріляли чотирьох полонених захисників», — ідеться у повідомленні.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).



Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів про злочин російських загарбників. Однак тоді було відомо про п'ятьох розстріляних військовополонених.