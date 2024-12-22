Уламки дрона впали на багатоповерхівку на Київщині

Росіяни атакували Бровари. Фото: Ігор Сапожко

У ніч на 22 грудня російські військові обстріляли місто Бровари Київської області. Відомо, що сталося падіння уламків дрона на багатоповерховий будинок. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.



«О 00:30 надійшла інформація про загорання у Броварах покрівлі багатоквартирного 25-поверхового будинку, внаслідок падіння БПЛА. До ліквідації було залучено 2 відділення броварських рятувальників», - зазначив він.



За словами Сапожка, працівники ДСНС оперативно провели евакуацію мешканців з верхніх поверхів. Загорання на площі 30 кв. м оперативно ліквідовано, значних руйнувань і потерпілих немає.





Після 02:00 усі мешканці змогли повернутися до своїх квартир.



Станом на зараз до поліції подано 20 заявок про завдану шкоду, працює комісія.



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