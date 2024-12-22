Чи прийматиме Слов'янськ ВПО після російської атаки 20 грудня: відповідь Ляха

Лях повідомив, чи Слов'янськ прийматиме ВПО після атаки. Фото: скріншот

Мешканці фронтових населених пунктів Донецької області погоджувалися на евакуацію до Слов'янська. Однак нещодавно російські окупанти атакували селище Черевківка, тому начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, чи й надалі Слов'янськ прийматиме внутрішньо переміщених осіб.



За його словами, жителі Донеччини зможуть приїхати до Слов’янська.



«Люди залишаються, це їхній вибір, їхнє право. Вони виїжджають з інших міст, вони не бажають їхати далеко від дому, тому залишаються на Донеччині», — зазначив він.





Раніше ми писали, що російська армія ввечері 20 грудня вдарила по Слов'янську Донецької області. Один будинок зруйновано і десятки — пошкоджено у селищі Черевківка. Як повідомили у міській військовій адміністрації, троє людей поранено. Також пошкоджено автомобілі.