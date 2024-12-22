Росія під масованою атакою БПЛА: в Орловській області горить нафтобаза

РФ атакували БПЛА. Фото: скриншот

У ніч проти 22 грудня російські міста потрапили під обстріл БПЛА. Зокрема, в Орловській області палала нафтобаза. Про це повідомила місцева влада.



Як зазначив губернатор Орловської області Андрій Кличков, сили ППО та РЕБ знищили 20 БПЛА над територією регіону. Основна ціль — об'єкти паливо-енергетичної інфраструктури.



«Орловська область в черговий раз зазнає масованої ворожої атаки БПЛА, в результаті якої знову сталося загоряння на об'єкті паливної інфраструктури в селищі Сталевий Кінь Орловського муніципального округу», — написав він у телеграм.



За його словами, спалах було оперативно локалізовано. Постраждалих та значних пошкоджень немає.



Крім того, вріо губернатора Ростовської області Юрій Слюсар повідомив про знищення однієї ракети біля міста Міллерово, а також восьми БПЛА в Азовському районі, біля Таганрога та Новочеркаська.



«Цієї ночі сили та засоби ППО відображали в Ростовській області комбіновану повітряну атаку ворога. Усього було збито та придушено засобами радіоелектронної боротьби 8 БПЛА в Азовському районі, біля Таганрога та Новочеркаська, а також ракета біля Міллерового», — зазначив він.



За попередніми даними, постраждалих через падіння уламків немає. Інформація про наслідки уточнюється.



У російському оборонному відомстві заявили, що вночі ППО знищила 42 БПЛА. Серед них — 20 БПЛА знищено над територією Орловської області, по вісім БПЛА — над територіями Ростовської та Брянської областей, п'ять — над територією Курської області та один — над територією Краснодарського краю.



Раніше ми писали, що як мінімум 7 безпілотників вдарили по Казані (Татарстан, РФ) вранці 21 грудня. Користувачі публікують відео падіння «оглушених» дронів у багатоповерхові будинки.