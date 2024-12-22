Армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини понад 20 разів: є пошкодження

Окупаційна армія РФ за 21 грудня обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та промислові будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.
За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:
Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 3 промислові будівлі. В Удачному загинула людина.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 13 будинків і 9 автівок.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка.
Раніше ми писали, що 21 грудня російські окупанти кілька разів атакували Покровськ Донецької області за допомогою керованих авіаційних бомб та БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, будівлю та транспорт.
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