Армія РФ обстріляла населені пункти Донеччини понад 20 разів: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за 21 грудня обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та промислові будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 3 промислові будівлі. В Удачному загинула людина.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 13 будинків і 9 автівок.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка.



Раніше ми писали, що 21 грудня російські окупанти кілька разів атакували Покровськ Донецької області за допомогою керованих авіаційних бомб та БПЛА. Пошкоджено житлові будинки, будівлю та транспорт.