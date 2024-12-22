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Окупанти знову розстріляли групу українських полонених

22 грудня 2024, 13:36

Окупанти знову розстріляли групу українських полонених

Російські окупанти вкотре розстріляли українських полонених. Окупанти вбили п'ятьох українських військових. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«110 ОМБР ім. генерал-хорунжого Марка Безручко розповсюдила відео із черговим злочином росіян — ймовірним розстрілом воїнів, які здалися в полон», — зазначив він.

За словами Лубінця, з відео видно, як російські солдати розстріляли п'ятьох українських полонених захисників.

Омбудсмен додав, що російські військові злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом.

Раніше ми писали, що за 2024 рік вдалося офіційно підтвердити, що окупанти розстріляли 109 українських військовополонених.

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