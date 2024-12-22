Одна людина загинула і одна поранена внаслідок удару по Донеччині

Російська армія минулої доби, 21 грудня, вбила одну людину в селищі Удачне і поранила цивільного в місті Покровськ Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
«За 21 грудня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Удачному», — зазначив він.
За словами Філашкіна, ще 1 людина в Покровську зазнала поранень.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2906 осіб, отримали поранення — 6532. Загальна кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що за 20 грудня поліція зафіксувала в Донецькій області 3141 російський удар. Як повідомлялося, 1 особа загинула, 8 отримали поранення.
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