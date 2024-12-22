РФ скинула авіабомбу на Покровськ: пошкоджено житлові будинки

Минулої доби, 21 грудня, російські окупанти кілька разів атакували Покровськ Донецької області за допомогою керованих авіаційних бомб і БПЛА. Пошкоджені житлові будинки, будівля та транспорт. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 10:00 відбувся авіаудар «ФАБ-250» з модулем УМПК по центральній частині Покровська, внаслідок чого пошкоджено будівлі комунальної власності, 9 приватних будинків та 1 багатоквартирний житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.



Крім того, о 10:20 стався обстріл із застосуванням ударного БПЛА «Молнія -2», внаслідок чого пошкоджено майно автотранспортного підприємства, а саме приміщення АЗС та 2 автобуси.



Інформація про постраждалих не надходила.



Також близько 11:40 стався обстріл західної частини міста, внаслідок якого зруйновано цех одного з промислових приватних підприємств Покровська.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 21 грудня, вбила одну людину в селищі Удачне і поранила цивільного в місті Покровськ Донецької області.