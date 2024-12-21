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В Україні можуть посилити правила обов'язкової евакуації

21 грудня 2024, 13:47

В Україні можуть посилити правила обов'язкової евакуації

Кабінет Міністрів України схвалив два законопроєкти, які регулюють обов'язкову евакуацію населення під час воєнного стану. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Згідно з проєктом документа військові адміністрації можуть оголошувати обов'язкову евакуацію з територій бойових дій на пропозицію військового командування.

Обов'язкова евакуація може бути загальною або стосуватися лише окремих категорій населення: дітей, людей похилого віку або осіб з інвалідністю.

Обов'язкова евакуація дітей проводиться разом з одним із батьків, особою, яка їх замінює, або іншими законними представниками.

Якщо батьки відмовляються від обов'язкової евакуації дітей, її проводять співробітники Нацполіції з передачею дітей органам опіки та піклування.

Рішення про обов'язкову евакуацію дітей примусовим способом приймає обласна військова адміністрація за пропозицією військового командування та за погодженням з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Крім того, законопроєкт пропонує встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог воєнного стану. Зокрема, новою статтею 210-2 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачається відповідальність за порушення правил в'їзду та перебування у населених пунктах, де триває обов'язкова евакуація, без відповідних перепусток чи посвідчень.

Під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області ухвалили рішення евакуювати сім'ї з дітьми із семи населених пунктів Удачненської громади.

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