У Костянтинівці лунали вибухи

У Костянтинівці на Донеччині 22 грудня пролунало кілька вибухів. Над містом видніється чорний клуб диму. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.
Як зазначається, вибухи було чути у різних частинах міста. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.
Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала.
Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 21 грудня обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та промислові будівлі.
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