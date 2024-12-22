У Костянтинівці лунали вибухи

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: телеграм-канал

У Костянтинівці на Донеччині 22 грудня пролунало кілька вибухів. Над містом видніється чорний клуб диму. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.



Як зазначається, вибухи було чути у різних частинах міста. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.





Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 21 грудня обстріляла низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атак пошкоджено житлові будинки та промислові будівлі.