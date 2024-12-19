У Сіверськодонецьку росіяни масово знищують докази воєнних злочинів: в ОВА розповіли, як це відбувається

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

Окупанти масово знищують докази своїх воєнних злочинів у місті Сіверськодонецьк Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, восени під час демонтажу першої багатоповерхівки вони не анонсували термінів та масштабів робіт.



«Про це росіяни почали говорити лише вчора. Для початку в місті демонтують 30 багатоквартирних будинків, які були пошкоджені загарбниками під час штурму міста навесні 2022 року. Щодо об'єктів, де роботи вже завершені, то можна сказати, що на місці будинків не залишилося навіть фундаменту. Тільки архівна документація, якщо вони її ще не знищили. Будинки, які зносяться, визначала місцева окупаційна адміністрація. Там заявили, що 30 багатоповерхівок – це лише перша черга. Далі погрожують продовжити», – розповів Лисогор.

Нагадаємо, що на Луганщині окупанти визнали безперспективними ще шість шахт, їх готують до консервації.